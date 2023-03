﻿Leipziger VNG-Chef: Gasspeicher gut gefüllt, aber Preise werden nicht sinken

Leipzig . Der Leipziger Gasgroßhändler VNG, der viele kommunale Stadtwerke in Ostdeutschland beliefert, erwartet trotz gut gefüllter Gasspeicher keine schnell sinkenden Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen. „Wer jetzt Gas an den Großhandelsmärkten kauft, kauft zwar zu einem geringeren Preis als noch vor einigen Monaten ein“, sagte VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller im LVZ-Interview. Allerdings habe der Preis vor dem Krieg lange Zeit um die 20 Euro gelegen. „Wir haben also immer noch einen deutlich höheren Preis auf der Großhandelsebene.“ Generell günstiger werde es nicht, darüber müsse man sich derzeit im Klaren sein, so Heitmüller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Vorstandschef des größten ostdeutschen Unternehmens hatten zudem Wirtschaftsforscher darauf verwiesen, dass Hoffnungen auf Preissenkungen bei der Gasbereitstellung zu früh kämen. „Die meisten Gasversorger haben das Gas bereits letztes Jahr zu den damals noch viel höheren Preisen eingekauft“, sagte Karsten Neuhoff, Leiter der Abteilung Klimapolitik im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Dies spiegele sich in den Tarifen wieder.

Auch mit Blick auf das laufende Jahr, in dem VNG erstmals komplett ohne russische Gaslieferungen auskommen muss, warnte Heitmüller vor zu großen Erwartungen. „Wir orientieren uns an den Marktpreisen und daran, wie sich die Märkte entwickeln“, sagte er. Und da gehöre zur Wahrheit dazu, dass man diese Entwicklung nicht vorhersagen könne. „Eine Kleinigkeit reicht mitunter aus, um die nächsten Sprünge zu verursachen. Eine verlässliche Prognose kann ich da nicht geben.“

Im LVZ-Interview zeigte sich Heitmüller davon überzeugt, dass VNG die schwere Krise, die mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor einem Jahr begann, überwinden könne. „Wir kommen deutlich besser durch den Winter, als wir das ursprünglich dachten“, sagte er. „Für diesen Winter bin ich optimistisch, für eine finale Entwarnung ist es aber noch zu früh.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Überlebenskampf von VNG und die Sorge vor der Verstaatlichung hatten im zweiten Halbjahr 2022 für ein großes öffentliches Echo gesorgt. Heitmüller zeigte sich im Nachhinein davon beeindruckt. „Wir haben viel moralischen Beistand erhalten, wofür ich auch sehr dankbar bin.“ Erst im Dezember 2022 hatte es Entwarnung gegeben. Ein ähnliches Verstaatlichungs-Szenario wie dem Düsseldorfer Gasimporteur Uniper blieb VNG erspart.

Möglich wurde das, weil VNG mit dem Bund Restrisiken aus einem Vertrag mit der russischen Gazprom auflösen konnte. Der Bund sicherte damals zu, VNG mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu unterstützen. Die weiteren Verluste übernahm VNG als Importeur aus eigener Kraft gemeinsam mit den Anteilseignern. Dazu gehören neben der Energie Baden-Württemberg (EnBW, 74,21 Prozent) auch acht ostdeutsche Kommunen (21,58 Prozent). Die Geschäftszahlen für 2022 will VNG Anfang April vorstellen.