﻿Leipziger VNG: Warum Vorstandschef Heitmüller noch keine Entwarnung gibt

Leipzig. Es war das schwierigste Jahr in der Geschichte der Verbundnetz Gas AG (VNG). Der Leipziger Gasgroßhändler schrieb wegen gestoppter russischer Gaslieferungen an manchen Tagen zweistellige Millionen-Verluste. Doch das größte Unternehmen in Ostdeutschland sieht wieder positiv in die Zukunft, auch wenn es noch keine finale Entwarnung gebe, wie Vorstandschef Ulf Heitmüller (57) im LVZ-Interview sagt.

Herr Heitmüller, ist es noch notwendig, dass die Bevölkerung ihre Gasheizung drosselt, oder haben wir bereits ausreichend Gas zur Verfügung?

Wir kommen deutlich besser durch den Winter, als wir das ursprünglich dachten. Die Aktivitäten der Bundesregierung im Zusammenspiel mit der Wirtschaft haben absolut geholfen. Insgesamt wird auch in den Privathaushalten mehr Energie eingespart. Für diesen Winter bin ich optimistisch, für eine finale Entwarnung ist es mit Blick nach vorn aber noch zu früh.

Warum?

Wir haben mit 2023 das erste Jahr vor uns, in dem wir komplett ohne russisches Gas auskommen werden. Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Der Markt ist aktuell in einer deutlich entspannteren Situation, die Megawattstunde kostete an den Großhandelsbörsen Ende Februar um die 50 Euro, wir hatten letztes Jahr dagegen in der Spitze über 300 Euro.

Die Speicher sind gut gefüllt...

Das ist korrekt, wir wissen aber nicht, wie sich das über das komplette Jahr 2023 entwickelt. Der nächste Winter wird noch mal herausfordernd. Wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten. Das bedeutet weiterhin Einsparungen beim Gasverbrauch und die Speicher nach dem Winter schnell wieder füllen.

Russland ist ja als Lieferant komplett ausgefallen. Woher bezieht jetzt VNG das Gas und zu welchen Preisen?

Wir hatten schon vor dem Krieg nicht nur russisches Gas im Portfolio. Es war aber ein relevanter Bestandteil, und die Ersatzbeschaffung hat uns nach Einstellung der russischen Lieferung im vergangenen Jahr sehr viel Geld gekostet. Generell funktioniert unser Handelsgeschäft jetzt aber so wie es vorher auch funktioniert hat. Wir haben direkte Lieferverträge mit europäischen Produzenten und Großhändlern unter anderem aus Großbritannien und kaufen an der Börse ein. Daneben bekommen wir zusätzliches Gas aus Norwegen. Perspektivisch wollen wir unser Portfolio noch stärker diversifizieren.

Was heißt das konkret?

Wir sprechen mit neuen Lieferanten und Kooperationspartnern. Wir sind zum Beispiel im Nahen Osten, in Nordafrika und in den USA unterwegs.

Wird VNG eigene Terminals für LNG, also Flüssig-Erdgas bauen?

Wir haben keine und planen das auch nicht. Da gibt es andere Firmen, die in diesem Bereich besser aufgestellt sind. Mit unserem Mehrheitseigentümer, der EnBW (EnBW Energie Baden Württemberg AG, Anmerkung d. Red.), haben wir aber einen Partner, der in den schwimmenden Terminals Wilhelmshaven und Brunsbüttel über Kapazitäten verfügt. VNG übernimmt das regasifizierte Gas und vermarktet es.

Kann LNG perspektivisch russisches Gas ersetzen?

Europaweit hat das LNG-Volumina 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 65 Prozent zugelegt. Das ist schon substanziell und zum Teil auch eine Erklärung dafür, warum Deutschland so gut durch den Winter gekommen ist.

… lag das nicht eher am warmen Winter?

Das hat natürlich auch geholfen. Vor allem lag es aber daran, dass so viel zusätzliches LNG nach Europa gekommen ist. Das hat die Ausfälle der russischen Gaslieferungen kompensiert, allerdings auch mit den entsprechend höheren Preisen.

Trotzdem, ohne russisches Gas hatte die VNG 2022 schwere Schlagseite. Wie konnten Sie da überleben?

Es gab drei Pfeiler. Die ersten beiden Bausteine waren die Vergleichsvereinbarung mit einem Tochterunternehmen der SEFE (ehemals Gazprom Germania GmbH) und der vergleichsweisen Einigung mit der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungskosten aus dem direkten Liefervertrag mit Gazprom. Das hat uns entlastet. Und der dritte und letztendlich entscheidende Schritt war die Kapitalerhöhung von 850 Millionen Euro, die Mitte Dezember von unseren Anteilseignern beschlossen wurde.

Der Überlebenskampf des größten Ost-Unternehmens fand ein großes mediales Echo, die drohende Verstaatlichung hat viele aufgeschreckt. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Wir haben in der schwierigen Zeit tatsächlich auch viel Gutes erfahren. Der Schulterschluss zwischen Anteilseignern, beteiligten Kommunen, der Politik und zwischen Baden-Württemberg und Sachsen war immens. Neben der Stabilisierung der VNG ging es dabei aber vor allem darum, mit Blick auf die Versorgungssicherheit ein Energiesystem stabil zu halten und durchschlagende Dominoeffekte auf die Ebene der Stadtwerke und Weiterverteiler und letztlich zu den Endverbrauchern zu vermeiden. Da haben wir zum Teil auch viel moralischen Beistand erhalten, wofür ich auch sehr dankbar bin.

Der Gaspreis ist erstmals seit eineinhalb Jahren unter 50 Euro pro Megawattstunde gefallen. Wie profitieren davon Ihre Kunden, also Stadtwerke und andere regionale Versorger?

Wer jetzt Gas an den Großhandelsmärkten kauft, kauft zu einem geringeren Preis als noch vor einigen Monaten ein. Allerdings lag der Preis vor dem Krieg lange Zeit um die 20 Euro. Wir haben also immer noch einen deutlich höheren Preis auf der Großhandelsebene. Generell günstiger wird es nicht, darüber muss man sich derzeit im Klaren sein. Ob und wer aber gegebenenfalls von den zuletzt niedrigeren Preisen profitiert, kann man pauschal nicht sagen. Das liegt an der individuellen Einkaufsstrategie und den Portfolios der Versorger.

Im vergangenen Jahr lag der Preis in der Spitze aber auch schon bei 300 Euro - warum geben Ihre Kunden die günstigeren Preise nicht an den Endverbraucher weiter?

Wann diese aktuell günstigeren Großhandelspreise bei den Verbrauchern und der Industrie ankommen, hängt stark vom Einkaufsverhalten der Energieversorger ab und lässt sich daher nicht allgemein beurteilen. Gerade Stadtwerke und andere regionale Versorger kaufen langfristig und zum Teil schon vor Monaten und Jahren an den Handelsbörsen ein, um stabile Preise bieten zu können und sind von zum Teil abweichenden Strategien geprägt. Da waren die Preise teilweise deutlich teurer als heute und diese haben wir ja auch schon im Herbst 2021, also vor Beginn des russischen Angriffskrieges, gesehen. Als hier einzelne Anbieter, die sich nur über den Spotmarkt bevorratet haben, pleite gegangen sind, mussten Stadtwerke und regionale Versorger als Grundversorger einspringen und Gasmengen teuer nachkaufen. Das wirkt nach.

Könnten Sie Ihren Kunden nicht das Signal geben: Die Preise fallen weiter und bleiben auf verhältnismäßig niedrigem Niveau?

Wir orientieren uns an den Marktpreisen. So gesehen zielt Ihre Frage darauf ab, wie sich die Märkte entwickeln. Und da gehört zur Wahrheit dazu, dass wir das nicht prognostizieren können. Wir haben gerade eine relativ stabile Phase, aber wir haben im letzten Jahr gelernt: Eine Kleinigkeit reicht mitunter aus, um die nächsten Sprünge nach oben oder unten zu verursachen. Eine verlässliche Prognose kann ich da nicht geben.

Ist es für Sie vorstellbar, jemals wieder preiswertes russisches Gas zu beziehen?

Das ist zur Zeit für uns kein Thema und ich sehe auch nicht wie das funktionieren soll. Aber ob man das für immer und ewig ausschließen kann? Ohne politisches und gesellschaftliches Plazet unternehmen wir jedenfalls nichts.

Was soll eigentlich mit den 850 Millionen Euro aus der beschlossenen Kapitalerhöhung passieren?

Wir hatten erhebliche Verluste und wir brauchen nun das Geld, um vor allem den Zustand vom Jahresbeginn 2022 vor Ausbruch des Angriffskrieges gegen die Ukraine wieder herzustellen. Wir waren und sind ein Unternehmen mit drei wesentlichen Aufgaben: Gewährleistung von Versorgungssicherheit mit Gas, Mitgestaltung der Energiewende und eines Energiesystems für eine CO2-neutrale Zukunft und als ostdeutsches Unternehmen haben wir für die Region eine große Relevanz.

Wie wollen Sie das praktisch umsetzen?

Durch den extremen Preisanstieg beim Erdgas im letzten Jahr ist zum Beispiel deutlich mehr Dynamik in das Thema Wasserstoff gekommen. Das ist eine Entwicklung, die wir klar begrüßen. Da haben wir viele Projekte in Planung und Vorbereitung, aber auch dazu brauchen wir finanzielle Mittel. Damit wollen wir die ostdeutschen Regionen bei der Entwicklung neuer Chancen noch stärker unterstützen. All unsere Zukunftsinvestitionen, von Rostock im Norden über Kodersdorf in der Lausitz bis Bad Lauchstädt im südlichen Sachsen-Anhalt, tätigen wir hier in unserer Region. Es reicht daher nicht nur der Blick auf heute, sondern es lohnt sich vor allem auch der Blick auf morgen!

Wie groß sind Ihre Verluste im Jahr 2022?

Das können wir erst genau auf unserer Bilanz-Vorstellung Anfang April sagen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung müssen auch die an der VNG mitbeteiligten Ost-Kommunen ihren Anteil erhöhen. Es geht um 150 Millionen Euro, auf Leipzig kommen dabei 63 Millionen zu. Sollten die Kommunen diese Finanzierung mittragen?

Generell gilt, dass ich bei einer Aktionärsangelegenheit keine Ratschläge erteilen kann und möchte. Aber unsere DNA ist ostdeutsch und sie ist kommunal geprägt. Daher haben wir prinzipiell ein großes Interesse daran, dass die mitbeteiligten ostdeutschen Kommunen ihren Anteil von knapp über 20 Prozent an VNG behalten. Und ich gehe davon aus, dass auch die Kommunen ein eigenes Interesse haben müssten, ihren Beitrag zu leisten und damit ihren Einfluss beizubehalten.

War denn die Kapitalaufstockung überhaupt zwingend notwendig?

Die Erhöhung unseres Eigenkapitals ist ein wichtiger Baustein zur Stabilisierung des Unternehmens. Nur so können wir an der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Mitgestaltung der Energiewende und des Strukturwandels – insbesondere mit Blick auf die spezifischen Herausforderungen, die gerade in Ostdeutschland vor uns liegen, weiterarbeiten. Dies ermöglicht beispielsweise auch noch mehr direkte Kooperationen in den Bereichen Wasserstoff und Digitalisierung.

Es gibt Forderungen, dass sich die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligen und für die Kommunen einspringen sollen.

Dass das keine leichte Situation ist, ist uns klar. Es steht mir aber nicht zu, einen Kommentar darüber abzugeben, ob eventuell Sachsen und Sachsen-Anhalt sich mit an der Finanzierung beteiligen.

Schwingt da die Sorge mit, dass mit einem abschmelzenden Anteil der Ost-Kommunen der VNG-Sitz in Leipzig zur Disposition steht?

Ich sehe überhaupt keinen Anlass, dass da irgendwas passieren könnte. Die EnBW hätte dazu auch gar keinen Grund. Unser Fokus liegt in Ostdeutschland. Wir investieren hier in der Region in Infrastruktur sowie Projekte mit erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen. Mit unseren Biogasanlagen erhöhen wir zum Beispiel die regionale Wertschöpfung.

Also könnten die Kommunen auch Nein zur Kapitalerhöhung sagen? Ihr Anteil würde zwar sinken, der VNG-Sitz bleibt dennoch in Leipzig.

Das stimmt. Aber ich möchte es eigentlich gern umgekehrt sehen. Eine weiterhin starke Bindung der ostdeutschen Kommunen an den Konzern VNG hätte eine große Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland insgesamt, aber auch für die einzelnen ostdeutschen Bundesländer. Und ihr Einfluss auf VNG würde erhalten bleiben. Wir sehen uns wieder gut aufgestellt und unsere strategische Perspektive, die wir stets weiterentwickeln, sieht vor, dass sich unsere Anteilseigner zukünftig wieder über eine Dividende freuen können.