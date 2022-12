﻿Lotto-Jahr: Höchster Millionengewinn nach Leipzig, Dresden geht leer aus

Leipzig. Zwei Millionen-Gewinne für Leipziger Tipperinnen oder Tipper, während die Landeshauptstadt Dresden weitgehend leer ausgeht: Das ist das Fazit des sächsischen Lottojahres 2022. Nach einer Statistik von Sachsen-Lotto, die der LVZ für 2022 vorliegt, gab es demnach seit Januar insgesamt sechs neue Lotto-Millionäre, die mit ihrem Gewinn die magische siebenstellige Zahl erreichten. Die Glücksgöttin Fortuna hat damit im Freistaat ihren Plan leicht übererfüllt – mit einem Großgewinner mehr als 2021 und zwei mehr als 2020. Bis zum Jahresende gib es sogar noch einige Chancen, um die Tipp-Bilanz im Freistaat weiter aufzupolieren.

Zwei Top-Gewinne in Leipzig ausgezahlt

Die sächsische Glückssträhne begann nach Angaben von Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke im Februar mit einem Gewinn von 1 Million Euro in der Lotterie KENO im Landkreis Meißen. Danach waren es fünfmal die berühmten „6 Richtigen“ bei Lotto 6 aus 49, die mit ihren Millionen-Ausschüttungen Menschen in Sachsen jubeln ließen. Zwei der Top-Gewinne gingen dabei nach Leipzig – im Mai waren es 1,2 Millionen Euro und im Juni wurde mit 3,7 Millionen Euro der höchste Gewinn des Jahres in der Messestadt überwiesen. Die weiteren Lotto-Millionen wurden im Kreis Mittelsachsen (1, 7 Millionen) sowie im Kreis Görlitz (1,2 Millionen) und im Kreis Zwickau (1,2 Millionen) eingefahren.

Ganz großer Jackpot lässt auf sich warten

Beim ganz großen Millionärsjubel muss sich Sachsen freilich weiter gedulden. Der Jackpot bei 6 aus 49 mit richtiger Superzahl ging 2022 am Freistaat vorbei. Gewinne im zweistelligen Millionen-Bereich wurden nicht registriert. Doch Gewinne über 500.000 Euro machten auch viele glücklich. Reine Glückssache – aber regional zeigte sich Fortuna sehr launisch. Unter diesen Gewinnern waren ebenfalls keine Lottospieler oder -spielerinnen aus Dresden.

Mit mehr als einer halben Million Euro, exakt mit 524.531 Euro, startete im Januar das Jahr für einen Lottospieler aus dem Vogtland vielversprechend. Im März war es ein Dauerspieler aus dem Landkreis Leipzig, der sich mit 517.891 Euro ebenfalls über eine halbe Million freuen konnte. Im Juni gewann ein Lottospieler aus dem Kreis Zwickau 688.998 Euro und im November erhielt ein weiterer Tipper aus dem Erzgebirge 600.000 Euro.

Dresden und Chemnitz mit Nachholbedarf

Auch in der Gewinnkategorie darunter (bis 500.000 Euro) wurden Sektflaschen nur außerhalb der Landeshauptstadt geöffnet – im Kreis Zwickau (2x), im Kreis Meißen (2x), in Leipzig und Kreis Leipzig (2x). Und in der Woche vor Weihnachten konnte sich eine Mitspielerin aus Nordsachsen noch über ein üppiges Weihnachtsgeld von 446.000 Euro aus dem Eurojackpot freuen. Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt lag 2022 der höchste Gewinn bei 53.000 Euro (Euro-Jackpot). Auch in Chemnitz gab es keinen Gewinn über 100.000 Euro.

132 Millionen im letzten Jahr für Gemeinwohl

Genaue Umsatzzahlen zum Lottojahr 2022 werden im Januar 2023 bekanntgegeben. 2021 hatte Sachsen-Lotto mit 327 Millionen Euro den zweithöchsten Umsatz ihrer Geschichte gemacht. Nur 2020 lag der Umsatz mit 328 Millionen noch leicht höher, in diesem Jahr hatte es allerdings auch eine Spielwoche mehr gegeben. Im Gegensatz zu privaten Anbietern ist bei der staatlichen Lotteriegesellschaft klar geregelt, dass die Einnahmen sowohl in die Gewinne als auch in das Gemeinwohl fließen. So hat Sachsen-Lotto 2021 knapp 132 Millionen Euro an den Freistaat abgeführt. Unterstützt wurden damit unter anderem der Breitensport in Sachsen, die Musikschulen und das Landesamt für Archäologie. "An dieser guten Tradition werden wir festhalten, darauf können sich die Menschen im Freistaat auch zukünftig verlassen", sagte Sachsen-Lotto-Geschäftsführer Frank Schwarz.