﻿Mehr Arbeitslose und Insolvenz-Welle – Leipziger Wirtschaft rechnet mit Rezession

Leipzig. Schlechte Lage und düstere Aussichten: Die Leipziger Wirtschaft blickt wegen der Energiekrise zunehmend pessimistisch in die Zukunft und geht von einer sich teils dramatisch verschlechternden Situation für Unternehmen quer durch alle Branchen aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der IHK Leipzig, die am Mittwoch von IHK-Präsident Kristian Kirpal und Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann vorgestellt wurde. „Die Lage ist ernst und wirklich besorgniserregend“, sagte Kirpal.

Was sind die Kern-Aussagen der Umfrage?

Die IHK-Umfrage wurde im September und Oktober durchgeführt. Beteiligt waren 513 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen, die 27.000 Beschäftigte vertreten. Seit der IHK-Frühjahrsumfrage hat sich das wirtschaftliche Umfeld für die meisten Firmen deutlich verschlechtert. Für über 40 Prozent der Unternehmen verschlechterte sich die Ertragslage. Die Kostenexplosion durch die Energiekrise und Materialengpässe lassen die Geschäftsaussichten – einer der wichtigsten Indikatoren in der Wirtschaft – dramatisch einbrechen. Die Investitionen werden stark zurückgefahren. „Die Verunsicherung unter den Unternehmen ist so groß wie nie zuvor“, warnt Kirpal. Fast jeder zweite Betrieb rechnet mit einer Verschlechterung seiner Situation.

Welche Faktoren belasten die Unternehmen am meisten?

Am stärksten leiden die Firmen laut Umfrage unter den Energiepreisen, 84 Prozent sind davon betroffen. Steigende Kraftstoffpreise (64 Prozent) und die Arbeitskosten (60 Prozent) belasten ebenfalls. Um die Inlandsnachfrage macht sich fast jede zweite Firma (46 Prozent) Sorgen. „Auch der private Konsum fällt als Konjunkturstütze aus“, sagt Kirpal.

Gibt es positive Ausnahmen in den Wirtschaftsbereichen?

Nein, betroffen sind alle Bereiche. Auch die über den Sommer nach Corona wieder aufgehellte Lage im Gast- und Tourismusgewerbe war laut IHK-Umfrage nur ein Strohfeuer. Die Umsatzzuwächse wurden durch gestiegene Kosten im Ertrag geschmälert. Die Branche bleibe im Krisenmodus, sagte Kirpal. Geplante Großprojekte wie bei BMW oder die Ansiedlung des Großforschungszentrums für die Chemie in Delitzsch seien aber Lichtblicke in schwierigen Zeiten. Das sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, so der IHK-Präsident.

Wen trifft die Energiekrise besonders hart?

Am stärksten trifft es die gewerbliche Wirtschaft, also die klassische Industrie. Die Erwartungen für diese Branche erreichen in der IHK-Befragung den schlechtesten Wert seit 1991. „Das deutet auf eine schwere Rezession in den nächsten Monaten hin“, sagt Kirpal. 30 Prozent der Betriebe würden bereits aktuell ihre Produktion drosseln. Ein absolutes Alarmsignal. Auch im Baugewerbe verschlechtert sich trotz weiter hoher Nachfrage die Lage. Ähnlich düster sieht es im Einzelhandel, Großhandel und bei Dienstleistungen aus.

Was können die Folgen des Abschwungs sein?

Für die beiden IHK-Chefs steht die bittere Botschaft fest: „Die Energiekrise bedroht die Wirtschaft der Region in ihrer Substanz.“ Schließungen einzelner Werke stünden laut Kirpal genauso zur Debatte wie deren Verlegung ins Ausland. Zudem drohe eine Welle von Insolvenzen und Geschäftsaufgaben. Und in deren Folge werden auch die Arbeitslosenzahlen steigen. Daran lassen die IHK-Bosse keinen Zweifel.

Wie kann diese Negativ-Spirale noch aufgehalten werden?

Das beste Gegenmittel seien zeitnahe und unbürokratische Hilfsprogramme, macht Kirpal klar. Die Härtefallhilfen, die Sachsen mit 200 Millionen Euro ab Januar auszahlen will, sollen zu großen Teilen in Not geratenen Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Zudem könnten die Milliarden-Fördergelder aus dem Kohle-Strukturprogramm eher eingesetzt werden. Außerdem müsse das Energieangebot mit allen zur Verfügung stehenden Quellen ohne ideologische Scheuklappen erhöht werden. Und Kirpal forderte als Gegenmaßnahmen auch, den Energiepreisdeckel für alle Energieträger einzuführen und die Energiesteuern auf europäisches Mindestniveau zu senken.