﻿Neue Pläne: Mit dem Zug direkt von Leipzig nach Kiew und zurück

Regio Jet

Hoffnung für rund 50.000 Menschen aus der Ukraine in Sachsen: Ab 2024 soll es eine direkte Bahnverbindung über Leipzig und Dresden in die ukrainische Hauptstadt Kiew geben. Das kündigte der private tschechische Bahnbetreiber Regio Jet an.

und André Böhmer