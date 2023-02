﻿Nach Rezessionsängsten: Leipziger Wirtschaft atmet wieder durch

Nach den Corona-Beschränkungen zieht vor allem die Gastronomie in Leipzig wieder an.

Leipzig. Leichtes Durchatmen in der Leipziger Unternehmerschaft: Nach dem düsteren Geschäftsbericht vom November 2022 (schlechtester Wert seit 1991) sieht eine aktuelle Befragung der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) den wirtschaftlichen Silberstreif am Horizont. Die Stimmung hat sich trotz weiter bestehender Problemlagen (Fachkräftemangel und Unsicherheiten auf dem Energiemarkt) klar verbessert. Die Unternehmen, so die IHK in der Lageanalyse, hätten ihre Geschäftserwartungen wieder nach oben korrigiert. Der IHK-Geschäftsklima-Index stieg um 23 auf nunmehr 108 Punkte. Damit liegt das Ergebnis sogar über dem Vorjahresstand, wobei der Anstieg laut IHK ausschließlich auf die positive Entwicklung im Gast- und Tourismusgewerbe zurückzuführen ist. Diese Branche war Anfang 2022 aufgrund der damals noch geltenden Corona-Restriktionen besonders stark eingeschränkt.

Beteiligt an der IHK-Konjunkturbefragung hatten sich zu Jahresbeginn 616 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen mit insgesamt mehr als 35.000 Beschäftigten. IHK-Präsident Karsten Kirpal registriert zwar den positiven Trend, verweist aber auf die weiterhin gedämpften Aussichten der Betriebe. Eindeutige Wachstumssignale seien momentan nicht zu erkennen. „Die wirtschaftliche Gesamtsituation bleibt sehr schwierig, da vor allem die Energiekrise weiterhin die wirtschaftliche Substanz vieler Unternehmen bedroht“, sagte Kirpal. „Die eingeführten Preisdeckel auf Gas und Strom haben zwar für eine erste Entlastung gesorgt, aber es besteht derzeit keine Klarheit darüber, wie die Energieversorgung der Wirtschaft in den kommenden Jahren sicher und bezahlbar gestaltet werden kann.“

Arbeitsmarkt als wichtiger Anker

Um aus der Energie-Klemme herauszukommen, fordert die IHK daher, „alle verfügbaren Energieerzeugungsanlagen ans Netz zu nehmen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden und zur weiteren Stabilisierung der Energiepreise beizutragen“. Gleichzeitig müsse der Ausbau regenerativer Energien beschleunigt werden. „Dazu bedarf es einer deutlichen Temposteigerung bei den Genehmigungsverfahren.“

Wichtiger Anker der Leipziger Wirtschaft ist vor allem der robuste Arbeitsmarkt. Laut IHK ist das vorwiegend auf den ausgeprägten Fach- und Arbeitskräftemangel zurückzuführen. Das Anwerben neuer Arbeitskräfte gestalte sich als ausgesprochen schwierig, sodass die Unternehmen ein großes Interesse hätten, ihre Mitarbeiter zu halten. Die Personalnachfrage bleibe daher hoch. So planen 23 Prozent der Betriebe in den kommenden Monaten Personal einzustellen und nur 14 Prozent gehen von einem rückläufigen Personalbestand aus. Über die Hälfte (52 Prozent) der Firmen meldet aktuell offene Stellen. „Die Wirtschaft der Region ist zunehmend auf ausländische Fach- und Arbeitskräfte angewiesen“, betonte Kirpal. Es müsse deshalb darum gehen, dass Prozesse und Verfahren so gestaltet werden, dass diese auch für kleine und Kleinstunternehmen attraktiv werden.