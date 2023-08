﻿Kfz-Regionalklassen: Das sind die Gewinner und Verlierer in Sachsen

Leipzig. Nur zwei Hochstufungen in den Regionalklassen, dafür aber fünf Herabstufungen: Autofahrer und Autofahrerinnen in Sachsen können darauf hoffen, bei den Kfz-Versicherungen 2024 etwas günstiger wegzukommen als noch im laufenden Jahr. Grund dafür ist die neue Einteilung für alle 400 Zulassungsbezirke, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jetzt veröffentlicht hat.

Zur Berechnung wird die Schadensbilanz aller Unfallversicherer herangezogen. Regionen, wo besonders viele und teure Unfälle reguliert werden müssen, werden hochgestuft. Andererseits werden Städte und Kreise in der Bewertung bei rückläufigem Unfallgeschehen runtergesetzt. Im Freistaat sind demnach in der Haftpflichtklasse (bis 12) die Kreise Leipzig (von 4 auf 5) und Vogtland (auf 7) von der Hochstufung betroffen. Hier könnte es für Autofahrer bei der Kfz-Versicherung 2024 entsprechend etwas teurer werden. In allen anderen Städten und Kreisen bleibt die Einteilung im Vergleich zum Vorjahr gleich. Dresden (9) und Leipzig (8) haben dabei auf der Skala von 1 bis 12 die höchste Einstufung. Im benachbarten Thüringen gibt es im Altenburger Land (3) keine Haftpflicht-Veränderung.

Erfurt nach Kiel und Schwerin am günstigsten

Zum Vergleich: Berlin und die Landeshauptstädte München, Hamburg und Wiesbaden liegen mit 12 sowie 11 Punkten bei der Haftpflicht ganz oben. Thüringens Landeshauptstadt Erfurt (6) kommt dagegen nach Schwerin (3) und Kiel (5) am günstigsten weg. „Besonders gute Schadensbilanzen erreichen Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die beste Schadensbilanz habe der Elbe-Elsterkreis (Kennzeichen EE), die schlechteste wie schon in den Vorjahren Berlin.

Regionalklassen 2024 Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft © Quelle: LVZ

In der Vollkasko-Klasse (bis 9) können Leipzig (6) und der Kreis Meißen (2) von einer Herabstufung profitieren. Bei Teilkasko (bis 16) geht es für die Landeshauptstadt (5) und die Kreise Leipzig (10) und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge (8) um eine Stufe runter. Ob die günstigeren Einstufungen dann auch tatsächlich zu größeren Einsparungen in der Kfz-Versicherung führen, ist allerdings noch unklar. Denn bei der Preisbildung der Policen spielen auch andere Faktoren mit. So hatte der GDV bereits im Juli in Aussicht gestellt, dass es durchaus auch teurer werden könnte. Gründe sind die Inflation und höhere Kosten für Personal und Material in den Kfz-Werkstätten. Genauer werden es Autofahrer erst in ein paar Wochen wissen: Ab Spätherbst verschicken die Kfz-Versicherer die neuen Verträge.

Madlen Müller, Team-Leiterin Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Sachsen © Quelle: Jessica Grossmann/VZS

Sollte der Versicherer tatsächlich die Beiträge anheben, dann rät die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) allen Betroffenen zur gründlichen Prüfung der Angebote auf dem Versicherungsmarkt. Die VZS empfiehlt, Tarife nach ihren Beiträgen, aber vor allem nach den versicherten Leistungen zu vergleichen. „Man sollte schon genau schauen, welche Leistungen für einen selbst wichtig sind und was man dafür bezahlen soll“, sagt VZS-Expertin Madlen Müller.

Verbraucherzentrale-Expertin: Nicht voreilig kündigen

Sie wies in diesem Zusammenhang auch auf das vierwöchige Sonderkündigungsrecht des Versicherungsnehmers hin. „Voreilig kündigen sollte aber niemand.“ Wichtig sei es, sich ausreichend zu informieren – auch gern über ein Beratungsgespräch bei der Verbraucher- zentrale, so Müller.

