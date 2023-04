﻿Volle Autobahnen und viel Flugverkehr: Viele Sachsen reisen in den Osterferien

Sachsen ist eines der letzten Bundesländer, das in die Osterferien startet. Von den Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden heben ab Karfreitag viele Maschinen Richtung Süden ab. Auf den Autobahnen kann es eng werden. Die Bahn bietet mehr Rad-Stellplätze in ihren Zügen an.

Ab in den Süden: Die Osterferien beflügeln den Passagierverkehr an den Mitteldeutschen Flughäfen in Leipzig/Halle (Foto) und Dresden.

Leipzig/Dresden. Für knapp 400 .000 sächsische Schülerinnen und Schüler beginnen nach Unterrichtsschluss am Gründonnerstag die Osterferien. Bis zum 16. April ist dann gut eine Woche Erholung angesagt. Es ist die letzte zusammenhängende Ferienwoche, bevor in drei Monaten das Schuljahr endet und die Sommerferien starten. Viele Familien im Freistaat nutzen die Woche traditionell für einen Kurzurlaub über die Feiertage. Nach den letzten drei Jahren in der Corona-Krise gibt es jetzt keine Auflagen mehr. „Wir merken bei den Buchungen, dass das Aus der Beschränkungen zu einer stärkeren Nachfrage nach Fernreisen führt“, sagte Gesine Jüttner, Chefin vom Reisecenter Gohlis in Leipzig.

Auf den mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden herrscht deshalb in den Abflughallen mehr Gedränge als üblich. „Ab Karfreitag bis Ostersonntag heben insgesamt 105 Passagiermaschinen ab, davon starten 33 am Flughafen Dresden und 72 ab Leipzig/Halle“, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart auf LVZ-Anfrage. Die Flugrouten führen vor allem zu bekannten Sonnenzielen am Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer.

22 Jets von Leipzig/Halle nach Antalya

So starten ab Leipzig/Halle zum ersten Ferienwochenende 48 Urlaubsmaschinen, davon 22 nach Antalya (Türkei), neun nach Hurghada (Ägypten) und Palma de Mallorca (Spanien) wird zum Ferienauftakt sechsmal angesteuert. Von Dresden aus sind es zum Ferienstart zehn Maschinen, auch in der Landeshauptstadt liegt Antalya (4 Jets) in der Urlaubergunst vorn.

Auch USA-Reisen wieder stärker gefragt

Die stärker frequentierten Flughäfen bilden damit offenbar auch einen Trend in sächsischen Reisebüros ab: Es werden wieder mehr Fernreisen gebucht. „Neben den Mittelmeer-Klassikern sind vor allem Ziele in den USA über die Osterferien gefragt“, sagt Gesine Jüttner vom Leipziger Reisecenter Gohlis. Bei deutschen Urlaubsregionen wie etwa an der Ostsee habe es dagegen eine sinkende Nachfrage gegeben. „Da merken jetzt viele Kunden, dass Inflation und Energieteuerung die Preise steil nach oben gehen lassen“, sagte die Reise-Expertin.

Staugefahr auf der A 4 bei Wilsdruff

Wer die Feiertage für einen kurzen Auto-Ausflug von Sachsen ins Land nutzen will, sollte seine Reiseplanung an die Stauprognosen auf Fernrouten anpassen. Sowohl AvD als auch der ADAC Sachsen warnen vor Reisewellen mit Folgen für mitteldeutsche Autobahnen. So sieht der AvD am Gründonnerstag vor allem Staugefahr auf der A 4 zwischen Frankenberg und Wilsdruff. Der ADAC Sachsen konstatiert zwar, dass pünktlich vor der Osterreisewelle alle Baustellen-Engpässe auf Autobahnen beräumt wurden. „Wir gehen aber von Reisespitzen am Karfreitag und Ostersonnabend auf der A 4 und der A 17 aus“, sagte Sprecher Falk Forhoff. Von Leipzig aus könnte es besonders auf der A 9 Richtung München eng werden.

Mehr Radstellplätze in den Zügen

Die Deutsche Bahn setzt seit April und damit auch über die Feiertage mehr Fernzüge zwischen Dresden und Berlin ein, die schnellere Verbindung zur Ostsee aus dem südlichen Sachsen ist damit gegeben. Zudem, so eine Leipziger Bahnsprecherin, setze das Unternehmen auf die klimafreundliche Kombination von Bahn und Rad beim Reisen. Über die Osterferien seien deshalb mehr Rad-Stellplätze in den Zügen des Fernverkehrs angeboten. 2022 wurde mit 570 000 transportierten Fahrrädern im Fernverkehr ein neuer Rekord aufgestellt.