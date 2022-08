Leipzig. Wer ihn anruft, bekommt erst einmal gewaltig was auf die Ohren. „Hulapalu“ grüßt Andreas Gabalier lautstark durchs Telefon. Das soll signalisieren: Siegfried Bülow hat auf Erholung umgestellt. Recht so, denn der Automobilmanager ist seit Sommer 2017 im Ruhestand. Na ja, in einigen Beiräten sitzt der ehemalige Leiter des Leipziger Porsche-Werks noch. Und bis vor Kurzem hielt er als Honorarprofessor an der HTWK noch Vorlesungen.

Dem Porsche-Werk hält Siegfried Bülow auch nach seiner Verabschiedung die Treue. Jedenfalls war er häufiger zu Veranstaltungen im Kundenzentrum, vielen als Diamant oder Kreisel ein Begriff. Von der Produktion habe er hingegen losgelassen. Vor Kurzen war er nach all den Jahren das erste Mal wieder in den Werkhallen. Für Freunde aus Baden-Württemberg hat der gebürtige Chemnitzer eine Fahrt auf der Rennstrecke und einen Rundgang durch die Produktion organisiert und gebucht. Es sei ein gutes Gefühl, zu sehen, wie sich das Werk entwickelt.

„Um jedes Modell wird hart gekämpft“

Dass außer dem E-Macan ein weiteres Elektro-Auto von Porsche, und zwar ein Elektro-SUV in Leipzig gebaut werden soll, sei ein großer Erfolg für den Standort. „Für mich heißt das vor allem eines: Es wird weiter in Leipzig investiert. Das Werk hat eine große Zukunft. Und das ist gut so.“

Blick auf das Porsche Werk in Leipzig mit dem Kundenzentrum in der Form eines Diamanten und die zahlreichen Werkhallen im Hintergrund. © Quelle: Jan Woitas

Man muss wissen, sagt der hochgewachsene Mann, in einem Konzern wie Porsche stehen die einzelnen Standorte im Wettbewerb. Um jedes neue Modell wird mit harten Bandagen gekämpft. „Nur wer die besten Konditionen hat, bekommt den Zuschlag.“

Unter Werkchef Bülow hat Porsche Leipzig mehrfach den Zuschlag für ein neues Fahrzeug erhalten, ist der Standort vom Montagewerk zum Vollwerk mit Karosseriebau, Lackiererei und Fertigung gewachsen. Insgesamt investierte Porsche bis 2017 rund 1,3 Milliarden Euro in Leipzig. Und unter seinem Nachfolger Gerd Rupp geht es so weiter. Porsche nimmt in Kürze die fünfte Werkserweiterung in Leipzig für rund 600 Millionen Euro in Betrieb. Der sächsische Standort hat den Zuschlag für den Bau der neuen Generation des SUV Macan erhalten, der ab dem kommenden Jahr auch mit Elektroantrieb vom Band laufen soll.

„So etwas geht nur im Team“

War diese Entwicklung vorauszusehen, als er 2000 den Job angenommen hat, in Leipzig für Porsche ein neues Werk aufzubauen? „Mit aufzubauen“, korrigiert der heute 70-Jährige schnell. „So etwas geht nur im Team. Die Mannschaft zählt, ohne sie ist der einzelne nichts.“ Und nein, sagt er weiter. Wer vor 20 Jahren diese Entwicklung vorausgesagt hätte, wäre nur belächelt wurden. Allerdings sei früh klar gewesen, dass Porsche gekommen war, um zu bleiben.

Bülow erinnert an den damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Der hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass er mit dem sächsischen Standort Großes vorhat, nicht zuletzt, weil die Erweiterungsmöglichkeiten am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen begrenzt waren und sind. Den Erwerb riesiger Flächen in der Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle begründete Wiedeking stets mit den Worten, man kaufe doch nicht ein so gewaltiges Areal, um darauf Fußballfelder zu errichten, erinnert Bülow, der den Start auf der grünen Wiese noch gut vor Augen hat.

„Sachsen braucht positive Signale“

Als das Werk mit angrenzender Rennstrecke und Geländeparcours dann 2002 eröffnet wurde, zählte Porsche 300 Beschäftigte in Leipzig. Die Eröffnung selbst sei ein Wagnis gewesen, so Bülow. Denn Sachsen wurde zu der Zeit von einer Jahrhundertflut heimgesucht. „Der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf riet dazu, die Veranstaltung durchzuführen. Seine Begründung leuchtete ein: Das Land brauche gerade jetzt in so schwierigen Zeiten positive Signale.“

Also montierte Bundeskanzler Gerhard Schröder unter Blitzlichtgewitter das letzte Rad an den ersten Cayenne, der in Leipzig vom Band rollte, und starte ihn vor den Augen der geladenen Gäste.

Das war ein erhabener Moment, erinnert sich Siegfried Bülow, der zu diesem Zeitpunkt schon rund 30 Jahre im Automobilbau tätig ist und den Job bei Porsche schon deshalb angenommen hat, „um Wiedergutmachung zu leisten“. So seine Worte. Gemeint ist die Zeit bei den Barkas-Werken in Chemnitz, wo er nach der Schule die Lehre zum Werkzeugmacher begonnen hatte. Kurz vor der Wende ernannte man ihn zum Betriebsdirektor. Er willigte ein, obwohl er ahnte, dass es mit der Wirtschaft in der DDR schon bald zu Ende gehen sollte.

2300 von 4500 Beschäftigten mussten gehen

Mit der Wirtschafts- und Währungsunion war das Aus für die Barkas-Werke dann besiegelt. Auf Geheiß der Treuhand musste Direktor Bülow den Betrieb abwickeln. Trotz aller Teilprivatisierun­gen, Neugrün­dungen, Verkäufe und Versuche, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, galt es, rund 2300 der ursprünglich mehr als 4500 Mitarbeiter zu entlassen. „Das war für mich eine schwere Zeit.“ Noch heute sehe er die Tränen in den Gesichtern von Männern und Frauen, die er verabschieden musste. Darunter auch seinen Vater und seine damalige Frau.

Der Barkas B 1000 aus Chemnitz. © Quelle: Alexander Prautzsch

Der Weg zu Porsche führte über VW. In Wolfsburg wurde er Chef der Lackiererei mit 4000 Mitarbeitern. Der Ein­stieg in den neuen Job sei nicht einfach gewesen, sagt er. Der Bereich Lackiererei sei für ihn Neuland gewesen und er habe sich in das neue Arbeitsfeld erst einmal intensiv einarbeiten müssen. Doch Bülow meistert die Aufgabe mit der ihm eigenen Art. „Da kam keiner, der nur Ansagen machte, wie man das von Chefs bisher gewöhnt war.“ Bülow setzte auf Zusammenarbeit, redete mit den Leuten, baute Vertrauen auf.

Zuschlag für den Carrera GT war der Ritterschlag

„Das Wichtigste sind die Menschen“, so sein Credo, das er bei Porsche in Leipzig beibehalten hat. Stimmt das Umfeld, sind sie bereit, ihr Können und ihr Engagement einzubringen. Bülow sieht das Management als Dienstleister für die Beschäftigten. Sie leisteten letztlich die Arbeit. Bei Porsche in Leipzig auf hohem Niveau. Das wurde den Stuttgartern schnell klar.

In Leipzig gefertigt und auf der Automesse AMI 2003 ausgestellt: der Carrera GT. © Quelle: André Kempner

Schon kurz nach der Werkseröffnung bekam Leipzig den Zuschlag zum Bau des Supersportwagens Carrera GT. Der überwiegend in Handarbeit aufgebaute, 334 km/h schnelle Wagen wurde bis 2006 in Leipzig gefertigt und war so etwas wie der Ritterschlag für den ostdeutschen Standort. Denn weitere Modelle wie der Panamera und der Macan sollten folgen und damit eine ständige Erweiterung des Werks mit heute rund 4400 Beschäftigten.

Am Sonnabend, wenn Porsche 20 Jahre Werk Leipzig feiert, wird der ehemalige Werkchef bei den Feierlichkeiten und dem anschließenden Familienfest dabei sein. „Sollten mich die Leute freundlich begrüßen, wäre das das Größte für mich“, sagt er – wohl wissend, dass es so sein wird.