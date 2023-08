﻿RB Leipzig öffnet sich regionaler Wirtschaft: Partner im Netzwerk Mitteldeutschland

Bundesligist RB Leipzig gibt seine regionale Defensivhaltung auf. Erstmals sind die Rasenballer Partner in einem wirtschaftlichen Netzwerk. Und mit einer aufstrebenden Leipziger Solarfirma wurde eine intensive Kooperation vereinbart.

Leipzig. Vom Solisten zum Teamplayer: RB Leipzig betritt Neuland und hat seinen jahrelangen Widerstand gegen Partnerschaften in regionalen Wirtschaftsverbänden aufgegeben. Beim Sommerfest der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) in der RB-Arena gab Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) als 1. Vorsitzender der EMMD am Mittwochabend die „wunderbare Botschaft“ bekannt. Der zweifache DFB-Pokalsieger wird Partner des Netzwerks.