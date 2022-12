﻿Leipzig besitzt höchste Kaufkraft in Sachsen – Online-Handel legt zu

Gedränge am verkaufsoffenen Sonntag zum vierten Advent in der Leipziger City: Die Messestadt ist lauf dem aktuellen Handelsatlas die Region mit der größten Kaufkraft in Sachsen.

Dresden/Leipzig. Leipzig und die umliegende Region verfügen mit 6229 Euro je Einwohner pro Jahr über die größte Kaufkraft in Sachsen. Damit liegt die Messemetropole vor der Landeshauptstadt Dresden (6173 Euro) und der Region Chemnitz (6000 Euro). Das ist ein Ergebnis des sächsischen Handelsatlas 2022, den das sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA) am Dienstag in Dresden veröffentlichte. Demnach verharrt die Kaufkraft im Freistaat aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 6760 Euro. Als Kaufkraft wird diejenige Geldmenge bezeichnet, die in privaten Haushalten innerhalb eines Jahres zur Verfügung steht. Dies ist das verfügbare Nettoeinkommen plus der Entnahmen aus Ersparnissen und aufgenommener Kredite und abzüglich der Bildung von Ersparnissen und Tilgung von Schulden.

Die wirtschaftliche Analyse im Auftrag des SMWA und in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern im Freistaat wird seit 1998 im Abstand von vier bis fünf Jahren von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) erhoben. Sie liegt jetzt erstmals detailliert für alle drei Regionen im Freistaat vor. „Die Daten ermöglichen es, die jeweilige Versorgungs- und Wettbewerbssituation vor Ort besser einzuschätzen“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Online-Geschäft in sieben Jahren fast verdoppelt

Generell trifft für alle Regionen in Sachsen zu, dass Kunden und Kundinnen zunehmend ihr Geld im Online-Handel ausgeben. Der Anteil des Digitalgeschäfts an der gesamten Kaufkraft beträgt in Sachsen 15,8 Prozent. Er hat sich im Gegensatz zu 2015 fast verdoppelt, damals waren es noch etwa acht Prozent. Bezogen auf die einzelnen Branchen steht Elektro/Leuchten/Haushaltsgeräte/Drucker/PC mit fast 50 Prozent Online-Anteil an der Spitze, während Nahrungs- und Genussmittel nur bei zwei Prozent liegt."Die Handelslandschaft verändert sich für alles sichtbar", sagte Dulig, Die Wachstumsraten des Onlinehandels, die Folgen der Corona-Pandemie und die schlimmen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine würden den stationären Einzelhandel vor neue Herausforderungen stellen.

Innenstädte nur mit Modegeschäften verlieren

Insgesamt wurden in der Analyse 22.875 Einrichtungen des sächsischen Einzelhandels erfasst. 60 Prozent der Verkaufsfläche entfallen auf den großflächigen Einzelhandel (ab 800 qm), 40 Prozent auf den kleinteiligen Einzelhandel. Ein Trend sorgt dabei vor allem bei City-Planern für Aufmerksamkeit. Während die Verkaufsfläche für Lebensmittel und Drogeriewaren durch Vergrößerungen oder Neuansiedlungen nochmals gegenüber 2015 gestiegen ist, sind die Verkaufsflächen bei Bekleidung und Schuhen rückläufig. „Damit verlieren offensichtlich die Innenstädte, in denen sich überwiegend diese Sortimente befinden, an Ausstrahlungskraft als ,Einkaufsinnenstadt‘“, so das Fazit des SMWA.

Handelsverband sieht Innenstädte im Wandel

Für den Geschäftsführer Westsachsen des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Gunter Engelmann-Merkel, ist der neue Handelsatlas eine gute Basis, um die Branche regional zu stärken. „Mit diesen Zahlen und Fakten können wir gut agieren“, sagte er der LVZ. Mit Blick auf die Tendenz für die Innenstädte verwies der regionale HDE-Chef darauf, dass es den Wandel schon länger gebe. Es gehe zukünftig darum, die Innenstädte mit einem Mix aus Handel, Gastronomie und guter Erreichbarkeit lebenswert für alle neu aufzustellen. Und Geschäfte für Schuhe und Bekleidung mit ihrem Angebot zum Anprobieren und Auswählen würden da auf jeden Fall mit dazu zählen, so Engelmann-Merkel. Leipzig sieht der HDE-Verantwortliche mit der klar abgegrenzten City und den Läden, die sich auch immer neu füllen würden, auf jeden Fall gut aufgestellt.

Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister: Lokaler Online-Handel als zweites Standbein

Auch Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) verwies auf das Potenzial der Stadt. "In der Adventszeit war die Leipziger City wieder ein Magnet für Menschen aus der Region", sagte er. "Aber, wenn nun jeder zweite Computer und jedes dritte Kleidungsstück in Sachsen online verkauft werden, fordert dies den lokalen Einzelhandel heraus." Eine Antwort darauf, so Schülke, könne der Leipziger Online-Marktplatz www.locally-happy.de bieten, den die Stadt gefördert habe. "Ladeninhaber auf der Karli und Co. bekommen ein zweites Standbein und Leipzigerinnen und Leipziger die Möglichkeit, sich auch online bewusst für ein Geschäft von hier zu entscheiden."