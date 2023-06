﻿E-Bikes und Leasing sind die Renner: Sachsens Fahrradhandel schaltet hoch

Leipzig/Dresden. Lieferengpässe und lange Wartezeiten: Die explosionsartig gestiegene Fahrrad-Nachfrage in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 hatte für Kunden und Händler Schattenseiten. Doch die Lage hat sich verändert. Die Zeit für den Fahrradverkauf sei so günstig wie nie, erklärte der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) am Rande der Branchenmesse Eurobike, die am Sonntag zu Ende ging.

Zuvor hatte das Vergleichsportal Idealo ermittelt, dass es im Mai deutliche Nachlässe etwa bei Mountainbikes im Handel gab. Auch Andrés Martin-Birner von Bike24, führender Online-Fahrradhändler mit Sitz in Dresden, sieht aktuell besonders günstige Bedingungen für Kunden. Es seien sowohl online als auch offline sehr gute Angebote mit hohen Vergünstigungen verfügbar, so der Bike24-Chef. „Mittelfristig werden die Preise wieder steigen, da die Rabatte allmählich zurückgehen.“

Für den Fahrradhandel ist 2023 ein unsicheres Jahr. 2022 wurde mit 2,6 Millionen produzierten Rädern ein neuer Höchstwert erzielt. Mancher Händler, so die Sorge des ZIV, könnte jetzt auf bestellter Ware sitzen bleiben und an den Rand der Insolvenz rutschen. In Sachsen sieht das die Branche eher gelassen. „Die Lage ist nicht schlecht, die Nachfrage hat sich wieder auf das Maß des Vor-Corona-Jahres 2019 eingependelt“, sagte Robert Förster, Geschäftsführer der Leipziger Grupetto-Gruppe (drei Filialen). Bei bestimmten Modellen könne es mit der Lieferung aber immer noch bis zu einem Jahr dauern, so der ehemalige Profi-Radsportler.

Grupetto-Chef: Verstärken Service und Beratung

Mit Blick auf die Branche bestätigt der Grupetto-Chef, dass der Druck wachse. Er sehe aber keinen Grund für Pessimismus. Wie bei vielen kleinen und mittleren Händlern in Sachsen werde bei Grupetto verstärkt auf Beratung und Werkstatt-Service gesetzt, so Förster. Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes in Dresden, geht von wachsender Unruhe aus. „Wir stehen vor einer starken Konsolidierung im Fahrradmarkt“, sagte er der dpa.

Der Eilenburger Fahrradhändler Thomas Hammer. © Quelle: Fahrrad Hammer

Thomas Hammer, Geschäftsführer des Traditionsbetriebs Fahrrad Hammer in Eilenburg (sechs Filialen), sieht im verregneten Frühling eine Ursache des schwierigen Marktes. Es sei viel Ware im Lager gewesen, die zum Teil nur mit Rabatten verkauft werden konnte, sagte er. Doch die Kaufzurückhaltung gehe gerade zurück, so Hammer, der eine verbesserte Nachfrage registriert. Für Bike24-Chef Martin-Birner war die Nachfrage nach den Corona-Jahren durch viele Unsicherheiten am Markt gedämpft. „Wir gehen aber davon aus, dass sich die Konsumstimmung zum Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres wieder dreht.“

Fahrrad-Hammer: Jedes zweite Rad ein E-Bike

Vor allem zwei Trends spielen aktuell den Händlern im Freistaat in die Karten und lassen sie beim Umsatz einen Gang hochschalten: Vergleichsweise hochpreisige E-Bikes werden immer beliebter. 2022 wurde bundesweit mit 2,2 Millionen E-Bikes ein Absatzrekord erreicht. „Bei uns ist jedes zweite verkaufte Fahrrad ein E-Bike“, sagte Thomas Hammer. Das sieht bei Grupetto ähnlich aus, so Geschäftsführer Förster. „Im Schnitt gehen E-Bikes für 3000 Euro über den Ladentisch.“ Auch bei Bike24 verkaufen sich E-Bikes glänzend. „2022 hatten wir in diesem Segment einen Absatzsprung um 58 Prozent“, sagte Martin-Birner. „Daneben sind auch Lastenräder sowie im sportlichen Bereich Gravel-Bikes stark nachgefragt.“

Andrés Martin-Birner, Geschäftsführer von Bike24, führender Online-Radhändler © Quelle: Bike24

Über 50 Prozent Leasing-Verkauf

Zweiter großer Trend ist das Fahrrad-Leasing. „Immer mehr entdecken es für sich, um ihr Traumrad günstiger zu bekommen“, sagte Christian Morgenroth, Geschäftsführer von Lucky Bike, einem der größten deutschen Fahrradhändler (34 Filialen), der in Leipzig gegründet wurde. Auch bei Fahrrad-Hammer und Grupetto laufen die Leasing-Geschäfte immer besser. „Über die Hälfte der Fahrräder wird bei uns geleast“, bestätigte Thomas Hammer. „Wir verzeichnen starke Zuwächse, ein Drittel unserer Verkäufe geht über das Leasing“, so Robert Förster. Die Leasing-Tendenz wird auch bei Bike24 registriert. Man sehe hier ein großes Potenzial, so Martin-Birner.

