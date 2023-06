﻿Stadtwerke Leipzig senken Strompreis unter die Preisbremse

Leipzig. Nicht nur auf dem Energiemarkt, auch bei den Stadtwerken Leipzig zieht nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres wieder Normalität ein. Das kommunale Unternehmen sei gut durch die Energiekrise gekommen, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Donnerstag. Das hat auch Auswirkungen auf Stromkunden.

„Aufgrund der Entspannung auf dem Energie-Markt und der wirksamen Gegensteuerung in der Krisenzeit können die Leipziger Stadtwerke ihre Strompreise nun wieder senken“, teilte das Unternehmen mit. Das betrifft die Tarife L-Strom.basis (Grundversorgung), Ersatzversorgung Strom und Basisversorgung Strom.

Arbeitspreis in der Grundversorgung sinkt

„Wir freuen uns, diese Preisentwicklung ab 1. August weitergeben zu können“, so Karsten Rogall, Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke und Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe. Der Arbeitspreis in der Grundversorgung Strom soll dann von derzeit brutto 52,12 Cent je Kilowattstunde (kWH) auf 39,40 Cent sinken. Der jährliche Grundpreis von 167,65 Euro bleibt unverändert.

Damit liegt der neue Strompreis für Stadtwerke-Kunden, die jährlich bis 30.000 kWh verbrauchen, knapp unter der Strompreisbremsen-Grenze von 40 Cent, die für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs greift. Neben den gesenkten Strompreisen in der Grundversorgung haben Kunden die Möglichkeit, in den günstigeren Online-Tarif L-Strom.pur zu wechseln. Im Internet bieten die Stadtwerke unter www.l.de/energie-aktuell einen Ökostromtarif unter dem Namen „Brillant Energie“ oder „L-Strom.pur“ an, bei dem die Kilowattstunde (kWh) 35,76 Cent kostet. Die Laufzeit beträgt zwölf Monate.

Beim Gaspreis kündigte Rogall hingegen keine Veränderung an. Im Oktober letzten Jahres führten die Stadtwerke einen neuen Arbeitspreis Gas in der Grundversorgung ein. Pro Kilowattstunde (kWh) wurden brutto 23,66 Cent fällig – und zwar einheitlich für Neu- und für Bestandskunden.

Beim Gaspreis bleibt einheitlicher Tarif

Für Bestandskunden entsprach die Anhebung fast einer Verdreifachung der Kosten. Zuvor mussten sie in der Grundversorgung (L-Gas.Basis) einen Arbeitspreis von 8,33 Cent pro kWh brutto bezahlen. Bei Neukunden verlangte das kommunale Unternehmen seit Anfang März 15,32 Cent brutto pro kWh. Diese Unterteilung in zwei verschiedene Kundengruppen endete am 30. September und wurde durch den einheitlichen Tarif abgelöst.

Zumindest beim Strom befinden sich die Stadtwerke Leipzig in guter Gesellschaft. Denn bundesweit senken nach einer Analyse des Vergleichsportals Verivox im Mai, Juni und Juli dieses Jahres insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife, viele davon bleiben aber über der Preisbremse. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom und/oder Gas beliefert.

Das Preisniveau bleibt aber hoch. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80 Prozent aller Strom- und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen.

LVZ