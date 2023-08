Streik am DHL-Hub in Leipzig: Viele Paketlieferungen betroffen

Leipzig. Am DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle wird gestreikt: Die zuständige Fachgewerkschaft DPVKOM hat ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu aufgerufen, ab Donnerstagabend, 19 Uhr, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik soll bis Samstagmorgen um 8 Uhr dauern.

Wie ein Pressesprecher der Gewerkschaft auf LVZ-Nachfrage mitteilte, beteiligen sich vermutlich mehrere Hundert Menschen am Streik – vor allem im Bereich der Paketabfertigung. Dadurch könnte es sein, dass zahlreiche Pakete für die Dauer des Streiks nicht weitergeleitet werden.

Gewerkschaft fordert mehr Gehalt

Mit dem 37-stündigen Warnstreik soll der Druck auf DHL erhöht werden: Die Gewerkschaft fordert einen Ost-West-Angleich der Gehälter in Höhe von 500 Euro, heißt es. Außerdem setzte sie sich für eine Erhöhung der monatlichen Entgelte um zwölf Prozent ein. Darüber hinaus soll ein 13. Monatsgehalt bereits ab dem ersten Beschäftigungsjahr gezahlt werden.

Zwar habe eine andere Gewerkschaft eine Tarifeinigung erzielt. Diese sei „jedoch völlig ungerecht und es ist auch nicht unser Tarifabschluss“, so die DPVKOM-Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus. Außerdem sehe diese Einigung neben zwei prozentualen Entgelterhöhungen von jeweils sieben Prozent keine Angleichung an das Entgeltniveau in anderen Unternehmen von DHL Express vor, heißt es in der Mitteilung. „Mitarbeitende am Drehkreuz Leipzig/Halle erhalten bis zu 500 Euro weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen – für die gleiche Arbeit wohlgemerkt“, so Dahlhaus weiter.

Bereits im Mai waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am DHL-Hub in einen zweitägigen Streik getreten.

LVZ