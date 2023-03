﻿Tempo-30-Boom: Warum das Schilderwerk Beutha im Erzgebirge damit gut fährt

Viele deutsche Städte setzen so wie Leipzig zunehmend auf eine Tempo-30-Begrenzung. Nötig dafür sind auch mehr Straßenschilder. Für eine Firma aus dem Erzgebirge ist die Verkehrswende deshalb ein Erfolgsgarant. Warum ist das so?

Beutha. Wenn Tim Kieß auf etwas richtig gut zu sprechen ist, dann sind das die vielen neuen Tempo-30-Zonen bundesweit. „Vor allem Berlin ist vorne mit dabei“, sagte der Geschäftsführer vom Schilderwerk Beutha im Erzgebirge. „Tempobegrenzungen nehmen zu, der Bedarf an Schildern wächst, das ist in den letzten fünf Jahren schon auffällig.“ Gut für sein Werk, und ja, auch die Entscheidung von Leipzig habe er zur Kenntnis genommen. Die Sachsen-Metropole hat gerade grünes Licht für zusätzliche Tempo-30-Straßen gegeben, knapp 300 neue Schilder sind dafür notwendig. „Das ist schon eine Hausnummer für eine Kommune.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob seine Firma für Leipzig den Zuschlag erhält, sei dabei zwar eher unwahrscheinlich, so der Schilderwerke-Chef, der am Dienstag gerade seinen 48. Geburtstag gefeiert hat. Bei Ausschreibungen gehe es fast immer über die Masse um Preiskampf und Preisdruck. „Wir arbeiten deshalb weniger über Ausschreibungen, sondern setzen vor allem auf unsere Kunden, die wissen, was sie an uns haben und die unsere Qualität und unseren Service schätzen.“

Ehemaliger VEB 1990 erfolgreich privatisiert

Über 2500 Kunden deutschlandweit hat das Schilderwerk Beutha nach Angaben des Geschäftsführers. Partner, die auf das Schilderwerk Beutha setzen, gibt es dabei vom Bund, über die Länder mit ihren Autobahnmeistereien, bis zu den Kommunen. Insgesamt 220 000 Verkehrsschilder wurden für diese Kundschaft 2022 produziert, 3719 davon waren klassische runde Tempo-30-Schilder und 2764 Stück hatten das Motiv mit Tempo-30-Zone, was dann ca. sechs Prozent aller Verkehrsschilder ausmacht. Insgesamt, so Kieß, habe aber ohnehin das Aufkommen an Verkehrsschildern in den letzten Jahren stark zugenommen. „Früher hat der Markt 1,2 Millionen gebraucht, jetzt sind wir bei 1,6 Millionen angelangt.“ Woran das liege, ob durch Austausch, Neubedarf oder Modernisierungen, das könne man aber nur schwer analysieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mit Tempo 30 also zum Erfolg: Das familiengeführte Mittelstandsunternehmen – Kieß hatte die Geschäfte zusammen mit seiner Schwester Jana von Vater Karl-Heinz übernommen – ist mit 220 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sechs Standorten (vier in Sachsen, je einer in Berlin und Bayern) 31 Millionen Euro Umsatz (2022) und rund 20 Prozent Marktanteil zur Nummer zwei der Schilderproduzenten in Deutschland aufgestiegen. Den Grundstein für den Erfolg hatte Kieß Senior mit einem Geschäftspartner aus Franken gelegt, nachdem er den 1953 gegründeten VEB 1990 von der Treuhand übernahm.

90 Quadratmeter großes Schild für A1 als Highlight

Seitdem geben Verkehrsschilder „made in Erzgebirge“ Orientierung auf allen Autobahnen von Flensburg bis Görlitz, in vielen deutschen Städten, aber mittlerweile auch schon in Tschechien. Ein Firmen-Highlight war im letzten Jahr die Produktion des 1000 Kilogramm schweren und 90 Quadratmeter großen Schildes für die A1 bei Lübeck mit den Hinweisen zu Fährverbindungen und weiteren Städten an der Ostsee.

Wegeleitsysteme für alle großen Bahnhöfe

Doch der Boom bei Verkehrsschildern ist nur eine Ursache der guten Geschäftslage in Beutha. Die Verkehrswende wirkt quasi als doppelter Konjunkturbeschleuniger für das Produktportfolio im Traditionswerk. Wichtigster Partner ist dabei die Deutsche Bahn AG, für die in Serienproduktion gefertigte Wegeleitsysteme auf Bahnhöfen integriert werden, um Reisenden die Orientierung zu erleichtern. „Diese Investitionen sind stark nachgefragt“, sagt Kieß. „Wir haben seit gut drei Jahren einen extremen Umsatzzuwachs.“ Relativ konstant sei dabei das Geschäft mit den Streckensignalen, die Fahrgastbeschilderung habe dagegen stark zugenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verkehrswende als Wachstumstreiber

Zu den Wachstumstreibern in Beutha gehört zudem noch der Trend zu mehr Radverkehr und der E-Mobilität. „Piktogramme, die den Weg zu Ladesäulen zeigen, werden bei uns immer stärker nachgefragt. Auch thermoplastische Fahrbahnmarkierungen gehören dazu“, sagt Kieß. Sein wirtschaftliches Fazit steht fest. „Die Verkehrswende spielt uns in die Karten.“