﻿Top 100 der mitteldeutschen Unternehmen: Welche Leipziger Firmen dabei sind

Nach 2019 gibt es wieder die Rangliste der 100 größten Firmen in Mitteldeutschland. Das LBBW-Ranking zeigt, welche Branchen besonders stark sind. Leipziger Unternehmen sind dabei gut vertreten. LVZ stellt die Top Five im Kurzporträt vor.

Leipzig. Ein Platzhirsch auf Position 1, ein Neuling als Überflieger und viele Positionswechsel. Das nach knapp vier Jahren Pause von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Region Ost in Leipzig herausgegebene Ranking der 100 größten Unternehmen in Mitteldeutschland spiegelt die Dynamik und die Vielfalt der wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder. „Die Top-100-Liste zeigt die ausgewogene Verteilung von Wirtschaftsbranchen und Spitzenunternehmen in der Region“, sagte Oliver Fern, Regionalvorstand der LBBW.