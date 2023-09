﻿Tourismus in Sachsen: Leipzig legt zu, Dresden schwächelt

Leipzig/Dresden. Energiekrise hin, Inflation her: Sachsens Tourismusbranche zeigt sich trotz aller Risiken und Unsicherheiten im Aufwärtstrend. Vor allem die Gästezahlen in Leipzig als Zugpferd des Freistaats sorgen dafür, dass der Tourismus in Sachsen nach den schweren Corona-Jahren (2020 bis 2022) wieder in Fahrt kommt. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Dienstag hat Leipzig als einzige Region im Freistaat das Juli-Ergebnis von 2019, dem Jahr vor Corona, mit 116 Prozent bei den Ankünften und 122 Prozent bei den Übernachtungen deutlich übertroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine ähnlich positive Tendenz verzeichnet die Messestadt auch für den Gesamtzeitraum von Januar bis Juli in diesem Jahr. Während Sachsen beim statistischen Vergleich mit dem Top-Jahr 2019 bei 94,8 Prozent (Ankünfte) und 95,8 Prozent (Übernachtungen) noch knapp unter dem Ergebnis liegt, hat Leipzig diese Marke mit 103,8 Prozent( Ankünfte) und 108,8 (Übernachtungen) schon locker übersprungen.

Landeshauptstadt muss kämpfen

Der Leipziger Aufschwung wird auch im Vergleich zu Dresden klar. Die Landeshauptstadt kommt in den ersten sieben Monaten sowohl bei den Übernachtungen mit 95,38 Prozent als auch bei den Ankünften mit 91,4 Prozent noch lange nicht an das Niveau der Zeit vor Corona heran. Noch deutlicher wird die Tendenz für Dresden, wenn nur der Juli 2023 als Vergleichsmonat zu 2019 herangezogen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerin: Für Gastronomie geringe Mehrwertsteuer

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) ist mit Blick auf die Gesamtlage zwischen Görlitz, Plauen und Torgau zufrieden. „Es ist ein sehr positives Zeichen für Sachsen, dass sich die Tourismuszahlen im Freistaat deutlich erholt haben und sich fast wieder auf dem Niveau vom Rekordjahr 2019 befinden“, sagte sie in Dresden. Die zurückliegenden Jahre seien für den Tourismus sehr hart gewesen. Den Aufwärtstrend habe die Branche vor allem dem Engagement aller Akteure im Tourismusbereich zu verdanken, so die Ministerin. Klepsch forderte in dem Zusammenhang auch, dass die Mehrwertsteuer für die Gastronomie bei sieben Prozent bleiben müsse. „Es geht darum, die gute Lage im Tourismus zu verstetigen“, sagte sie. Sachsens Landesregierung hatte in dem Zusammenhang bereits angekündigt, für die Beibehaltung der geringen Mehrwertsteuer den Bundesrat einzuschalten.

LVZ