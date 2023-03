﻿Sieben Jahre nach der Pleite: Wie Unister-Portale weiterhin erfolgreich bestehen

Leipzig. Es war ein Wirtschaftskrimi, der nicht nur Sachsen monatelang in Atem hielt. Denn auf die menschliche Tragödie folgte die ökonomische. Am 14. Juli 2016 stürzten Unister-Gründer Thomas Wagner (38) und sein Mitstreiter Oliver Schilling (39) mit einem Kleinflugzeug über Slowenien ab, auch der Pilot und ein weiterer Fluggast starben.

Für Wagners Leipziger Internet-Imperium, das zu diesem Zeitpunkt schon finanzielle Schlagseite hatte, begannen damit die letzten Tage. Die Pleite für die rund 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war nicht mehr abzuwenden – ein Fall für den renommierten Hallenser Insolvenzanwalt Lucas Flöther.

Und Flöther schaffte es, alle Gesellschaften aus der weit verzweigten und schwer überschaubaren Unister-Holding zu verkaufen. Im November 2017 hatte er seinen Job erfolgreich erledigt. Und was Branchenkenner damals kaum für möglich hielten, ist knapp sieben Jahre nach der Pleite Realität: Unter neuen Eigentümern lebt der Gründergeist von Thomas Wagner quasi posthum weiter.

Trauerfeier am 1. September 2016 nach dem Flugzeugabsturz: Fotos der verstorbenen Unister-Gründer und Gesellschafter Thomas Wagner (l.) und Oliver Schilling stehen damals in der Kongresshalle auf einer Bühne. © Quelle: dpa/Sebastian Willnow

„Es ist sicher kein Zufall, dass sich so viele Unister-Marken erfolgreich entwickelt haben“, sagte Dirk Rogl, Branchenanalyst und Ex-Unternehmenssprecher von Unister. „Die Kompetenz und das Innovationspotential der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unister waren außergewöhnlich hoch, die Geschäftsmodelle trotz der eingeschränkten Finanzierungsoptionen solide, die Kundenzufriedenheit deutlich höher, als häufig dargestellt.“ Die Substanz sei größer gewesen als gedacht. Investoren, die das in der Insolvenzphase erkannt haben, sollten ein gutes Geschäft gemacht haben, so Rogl.

Invia steuert Deutschland-Geschäft von Leipzig aus

Das trifft speziell auf die Invia Group Deutschland zu, die 2017 nach der Unister-Pleite entstand. Die Unister-Hauptportale Ab-In-Den-Urlaub.de, Fluege.de und Reisen.de mit ihren Beschäftigten fanden hier eine neue Perspektive. Das Reise-Imperium mit Sitz in Prag gehört mit seinen Marken zu den führenden Online-Reiseportalen in Deutschland, hatte im letzten Jahr einen vermittelten Reiseumsatz von mehr als einer Milliarde Euro und ist profitabel, wie Branchenanalyst Rogl erklärt.

„Wir konnten 2022 die Position zwei hinter Check 24 deutlich festigen“, sagte Invia-Chef Boris Raoul in einem Interview mit dem Branchen-Magazin FVW. Von 2014 bis 2016 war Raoul übrigens Chef von Unister Travel. Die Invia Group Germany teilte auf Anfrage mit, dass vom Standort Leipzig (Dittrichring 18-20) aus die Deutschland-Zentrale mit 330 Mitarbeitern operiere. Insgesamt seien 370 Mitarbeiter für Invia in Deutschland tätig.

Ein Happy-End fand auch der Verkauf von KMW-Reisen (Kurz-mal-weg.de) an Fit-Reisen in Frankfurt am Main. „Elf Mitarbeiter von Unister sind damals gewechselt. Ich glaube, wir waren der erste Verkauf“, sagte KMW-Geschäftsführer Gunnar Asmussen, der zufrieden auf die prestigeträchtige Leipziger Lage („wunderschönes Büro am Markt“) und die moderne Start-Up-Atmosphäre verweist. Elf Mitarbeiter habe man damals von Unister übernommen, mittlerweile seien es in Leipzig 16 und in Frankfurt am Main 12.

„Wir konnten in den letzten Jahren die Umsätze vervierfachen. Aufgrund des Wachstums freuen wir uns auch regelmäßig neue Mitarbeiter ins Team mit aufnehmen zu können“, sagt Asmussen. Aus der alten Unister-Zeit seien noch zwei Kollegen bei KMW-Reisen an Bord, „Von den beiden hören wir uns immer mal wieder aufregende Geschichten aus der damaligen Zeit an.“

Preisvergleich.de stockt weiter Jobs auf

Von Leipzig nach Leipzig und gleichsam als Erfolgsgeschichte lief der Verkauf des Portals Preisvergleich.de, das unter dem Dach der GET AG, einem Informationsdienstleister für die Energiewirtschaft, weitergeführt wird. „Es gab schon vor dem Kauf eine Geschäftsbeziehung als Datenlieferant im Energiebereich, der Erwerb lag also nahe“, sagte GET-AG-Sprecher Matthias von Maltzahn. Übernommen wurden im Januar 2017 alle 13 Mitarbeiter. Mittlerweile sorgen laut von Maltzahn 21 Personen für den Erfolg von Preisvergleich.de.

„Die Arbeitsplätze wurden aufgestockt, aktuell suchen wir neue Mitarbeiter zur Verstärkung.“ Die Konsolidierung habe nach dem Kauf bis 2018 gedauert. 2023 wolle man in beiden Gesellschaften wachsen, das Portalgeschäft sei weiterhin fester Bestandteil. „Mit Preisvergleich.de konnten wir nicht nur ein Portal mit starker Reichweite erwerben. Wir haben auch eine Belegschaft aus hochmotivierten und kompetenten Mitarbeitern dazugewonnen und mittlerweile vergrößern können“, sagte Lars Quiring, Vorstand der GET AG. „Unser Vertrauen hat sich gelohnt.“

News.de mit neuen Geschäftsfeldern

Gelohnt hat sich auch der Erwerb des Nachrichtenportals News.de durch die in Nürnberg sitzende mittelständische Medienfirma MM New Media. Bei der hundertprozentigen Leipziger Tochter läuft das Nachrichtenportal weiter mit vergleichbarer Personalzahl von 2016.

„Wir sind rund 20 Mitarbeiter, niemand musste entlassen werden“, sagte News.de-Chefin Corina Lingscheidt. Viele Kollegen von damals seien noch dabei. Zum starken Tagesgeschäft mit Nachrichten kämen neue Geschäftsfelder wie das Portal des Berliner Stadtmagazin qiez.de hinzu.

auto.de will unter die Top 4 in Deutschland

Ebenso erfolgreich wie in Unister-Zeiten laufen unter anderem die Portale shopping.de, das an die Karlsruher Solute-Gruppe (billiger.de) ging – Sprecher ist Ex-Unister-Sprecher Konstantin Korosides. Und mit auto.de wird eines der größten deutschen Auto-Portale weiter von Leipzig aus gesteuert und hat mit Ex-Profi-Boxer Axel Schulz ein prominentes Werbegesicht. Übernommen wurde auto.de von der Vicus-Media AG.

„Wir beschäftigen 80 Leute, alle in Leipzig“, sagte Immobilien-Unternehmer Michael Klemmer, Vorstandschef der Vicus-Group. Man sei in einer Wachstumsphase, nachdem in den letzten Jahren neuen Strukturen geschaffen wurden. Ziel sei es, so Klemmer, sich in den nächsten Jahren unter den Top 4 der Gebrauchtwagen-Firmen zu etablieren. „Wir wollen bis 2025 jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Autos verkaufen“, nennt Klemmer als Ziel für das Ex-Unister-Portal, das seit 2021 auch an der Börse gelistet ist.