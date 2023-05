﻿Trotz Zusicherung von EnBW – Sorge um VNG-Firmensitz in Leipzig

Für den Leipziger Gasimporteur VNG könnte es hart kommen. Zwar sichert Mehrheitsaktionär EnBW zu, am Standort an der Pleiße nicht zu rütteln. Aber mehrere Politiker befürchten eine Verlagerung des Firmensitzes, weil sich ostdeutsche Kommunen gegen eine Kapitalerhöhung ausgesprochen haben.

Leipzig. Der Reaktion aus Karlsruhe ist eine gewisse Enttäuschung zu entnehmen. Man hätte es begrüßt, wenn sich die ostdeutschen Kommunen an der Kapitalerhöhung beim Gashändler VNG beteiligt hätten. „Wir sind davon ausgegangen, dass die VUB ihren Teil der Kapitalerhöhung wahrnimmt, dem ist jetzt nicht so. In Folge dessen werden wir jetzt das weitere Vorgehen intern beraten“, teilt EnBW mit. Allerdings werde man am Firmensitz in Leipzig nicht rütteln. Aber genau das befürchten einige ostdeutsche Politiker mit Blick auf die 1578 Beschäftigten (Stand Ende 2022).