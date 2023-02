VNG-Chef Heitmüller: „Handlungsfähigkeit mehrfach gefährdet“

Leipzig. Noch am Tag zuvor war er davon überzeugt, dass es keine Invasion geben werde und ging in einem LVZ-Interview davon aus, dass die russischen Vertragspartner trotz einer sich in der Ukraine zuspitzenden Lage ihre vertraglichen Zusagen bezüglich der Gaslieferungen einhalten werden. „Dann war ich im Mark erschüttert“, schildert Ulf Heitmüller, Vorstandschef des Leipziger Gasversorgers VNG seine Gedankenwelt von damals. „Ein Krieg vor der Haustür trifft einen menschlich tief und die Bilder von Leid und Zerstörung in Europa lassen einen fassungslos zurück.“

Die Folgen für das größte Ost-Unternehmen mit fast 50-jährigen wirtschaftlichen Beziehungen zu russischen Lieferanten und Sitz in Leipzig entwickelten sich im Laufe des Jahres dramatisch. „Unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit war ab einem gewissen Zeitpunkt mehrfach gefährdet. Es gab Tage, da haben wir zweistellige Millionenbeträge für die Ersatzbeschaffung verloren, die aufgrund der von Russland zunächst gekürzten und dann ganz eingestellten Gaslieferungen erforderlich wurden.“ Man habe mit der Politik und den Geschäftspartnern versucht, ein Energiesystem zu stabilisieren, was am Kippen war. „Das ist uns gelungen“, bilanziert er. Auch zu einer Verstaatlichung des Unternehmens ist es nicht gekommen. Unterm Strich, so Heitmüller, habe VNG zwar viele Federn gelassen. „Aber wir haben es mit der Politik, mit unseren Anteilseignern und den VNG-Kolleginnen und -Kollegen geschafft, das Unternehmen, wenn auch mit erheblichen Schleifspuren, wieder zu stabilisieren und schauen nach vorn“. Für die VNG war es ein schwieriges Jahr, im Vergleich zu dem, was die ukrainische Bevölkerung seit Kriegsausbruch erlebe, stehe das aber in keinem Verhältnis, so der VNG-Chef