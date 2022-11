Umstrittener Gastgeber, ungünstiger Zeitpunkt und schwieriges Konjunkturumfeld: Der Leipziger HHL-Professor Henning Zülch erwartet wirtschaftlich von der Fußball-WM nur ein Strohfeuer. Boykott-Aufrufe hätten aber nur symbolischen Charakter, sagt der Experte.

Leipzig. Bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland sind drei Milliarden Euro in den privaten Konsum geflossen. Was von der WM 2022 in Katar für wirtschaftliche Effekte zu erwarten sind, dazu äußert sich Professor Henning Zülch, Wirtschaftswissenschaftler von der Leipziger HHL.