Die Zwölftklässlerin vom Gymnasium St. Augustin forschte im Labor der Uniklinik Leipzig an einer neuartigen Krebstherapie. Im Mai fährt sie mit fünf weiteren sächsischen Nachwuchstalenten zum Bundesfinale.

Leipzig. Elisabeth Brauer träufelt etwas pinke Flüssigkeit aus einer Pipette. Drei Jahre lang, erzählt die 18-Jährige dabei, habe sie geforscht. In den Schulferien seien die anderen mit der Familie an den Strand gefahren. Sie verschwand in einem Labor der Uniklinik Leipzig, zum Teil wochenlang. „Es war nicht leicht, die Zeit dafür zu finden“, sagt sie.